Após eliminação, técnico Axel analisa o ano de 2022 do clube

09/10/2022 | 10:03



O São Caetano volta a campo apenas em 2023, na Série A2 do Campeonato Paulista.

A temporada de 2022 chegou ao fim após o Azulão liderar o grupo na primeira fase da Copa Paulista, com 15 pontos em 10 jogos, marcando 11 gols e sofrendo oito. Nas quartas de final, eliminou o Botafogo e na semifinal, caiu para o XV de Piracicaba, nos critérios de desempate.

O treinador avalia o desempenho, reconhece as dificuldades, mas não deixa de exaltar seu grupo de jogadores.

“Saímos (da Copa Paulista) de uma forma satisfatória, nós entendemos que a situação do clube está difícil, e mediante todas as dificuldades, é importante enaltecer a superação desse grupo, honramos a camisa do São Caetano. Esse grupo foi muito vencedor, lamentamos não termos chegado na final, perdemos por uma questão de critério da competição, se fosse igual no ano passado poderíamos ter ido para a disputa de pênaltis e seria outra história”, disse.