São Caetano anuncia novo treinador para a temporada

Pedro Lopes

Especial para o Diário



03/11/2022 | 17:10



O São Caetano encontrou um novo comandante para a temporada. Após demitir o técnico Axel, o Azulão anunciou em seu Instagram Márcio Ribeiro como novo comandante. Ele chega para comandar a equipe na Série A2 do Campeonato Paulista, competição que conta apenas com o São Caetano como representante do Grande ABC.

Com muita experiência no futebol brasileiro Marcio Ribeiro completou 27 anos de profissão nesta temporada de 2022, tendo dirigido vários clubes de diferentes estados, como São Paulo, Goiás, Alagoas, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais. Nos últimos 20 anos de trabalho foram 10 acessos, e sua maior sequência foi no Água Santa, onde fez história de 2013 a 2016, com três acessos consecutivos, saindo da Segunda Divisão levando o clube à elite do Paulistão.

O CEO do Azulão, Leandro Mascarenhas, afirmou que “fechamos com Márcio Ribeiro, que é um cara com experiência na Série A2, é o ‘Rei do acesso’, e acredito que vai poder contribuir muito com a nossa equipe atuando mais próximo das quatro linhas. Temos uma reunião na segunda para formalizar o elenco. Vamos ter novidades boas para semana que vem”.

Leandro também crê no acesso da equipe, e deixa um recado para os torcedores. “Quero pedir para torcida voltar ao estádio, assim vamos ter mais entusiasmo e poderemos crescer dentro da competição. Vamos ter um elenco mesclado, com jogadores da Copinha e ao menos dois nomes especiais. Queremos colocar o São Caetano na Série A1, de onde nunca deveria ter saído”, afirmou.

PAULISTÃO A2

Agora a Série A2 do Campeonato Paulista passará a adotar o nome Paulistão A2 Kia. A próxima edição da divisão de acesso do maior Estadual do país foi lançada nesta quarta-feira (2), em Conselho Técnico realizado no Pavilhão Pacaembu.

A edição de 2023 será disputada por 16 clubes participantes, que jogam entre si na primeira fase em turno único. Avançam para a segunda fase os oito times mais bem classificados, que jogam em mata-mata com jogos de ida e volta nas quartas de final, semifinais e final. Em caso de igualdade nos duelos de mata-mata, a decisão será por pênaltis. O prêmio para o time campeão é de R$ 280 mil, além de um carro Kia Stonic.

Além do São Caetano, os times participantes são: Comercial, Juventus, Lemense, Linense, Monte Azul, Noroeste, Novorizontino, Oeste, Piracicaba, Ponte Preta, Portuguesa Santista, Rio Claro, Taubaté e XV de Piracicaba.

ATRASO SALARIAL

O goleiro Luiz, ídolo do Azulão, revelou que todo o elenco que disputou a Copa Paulista de 2022 está com quatro meses de salários atrasados.

“Estamos com salários atrasados, recebemos vários tipos de promessas, mas até agora sem nenhum retorno do clube. Assim fica difícil”, afirma o goleiro.

Luiz fez quase toda sua carreira no São Caetano. O arqueiro, hoje com 39 anos, chegou ao time em 2003, saindo pela primeira vez em 2014. Teve passagens por Criciúma, Mirassol e Oeste, até retornar em 2021. Pelo clube, são mais de 300 jogos e um título do Campeonato Paulista conquistado.

Ele lamenta dizendo que “meu contato se encerrou no último dia 20. Depois disso, não recebi mais nenhum contato do clube. Fica inviável ficar no clube. Quero jogar mais dois ou três anos, mas em equipes e projetos de futuro. Quero abraçar um projeto para trabalhar dentro e depois fora de campo. Preciso resolver as pendências para seguir em frente”.

“Quero sair da forma mais amigável possível. Entendo a situação atual do clube. Tenho um respeito muito grande e não pretendo manchar a minha história. Mas quero resolver uma situação, na qual tenho direito”, completou.