Goleiro do São Caetano fica sem contrato e avalia propostas para o futuro

28/10/2022 | 15:45



Após uma boa temporada com o São Caetano, o goleiro Luiz, de 39 anos, encerrou seu contrato com o clube na última semana. Essa é a segunda passagem do arqueiro pelo Azulão, sendo a primeira muito marcante, pois ele chegou em 2003 e se despediu do ABC em 2013, com 302 partidas disputadas, rumo ao Criciúma. Em 2021 ele volta ao clube, após passagem pelo Oeste, e até o final de seu contrato disputou 49 partidas.

Ao todo, foram 12 anos defendendo as cores do Azulão, com 351 jogos embaixo das traves e um título conquistado, o Campeonato Paulista de 2004. Além disso, ele detém o posto de segundo jogador com mais partidas pelo clube. Agora, Luiz avalia seu futuro, tem analisado propostas do futebol paulista e de outros estados.

O Azulão está com o departamento de futebol profissional parado e deve anunciar nos próximos dias o elenco que disputará o Campeonato Paulista da Série A2 em 2023. Luiz diz que “entendo que ainda sigo atuando em alto nível e por conta disso espero poder jogar mais uns dois ou três anos, porém sei que para isso tenho que me cuidar cada vez mais. Não abro mão de uma dieta bem regrada e exercícios na academia diariamente”, declarou.

No entanto, apesar do seu contrato ter vencido, os diretores do Azulão expressam uma vontade de contar com o jogador para 2023, porém nenhuma proposta de contrato foi apresentada até o momento.

“Sei do momento delicado que o clube está passando. Eu tenho carinho enorme pelo São Caetano, mas espero em breve direcionar meu futuro para 2023”, concluiu.