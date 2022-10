Sto.André fecha com Vinicius Bergantin

Tomaz de Alvarenga

Do Diário do Grande ABC



06/10/2022 | 08:22



Vinicius Bergantin é jovem e demonstra muita disposição para os desafios que ele e Guilherme Bellangero (auxiliar técnico) têm pela frente no próximo ano, começando pelo Paulistão.

Aos 42 anos, o novo técnico do Santo André já possui uma boa experiência, principalmente jogando e treinando pelo Estado de São Paulo. O atleta começou no Ituano, em seguida jogou no São Caetano, Gama-DF, Hannover 96 da Alemanha e no Americana, daqui do Interior.

Ótimo início como treinador, com uma passagem por quase quatro anos pelo Ituano (2017 a 2021), algo quase surreal para o futebol brasileiro. Garantiu o acesso do clube para a Série C.

Em setembro de 2021, começou a comandar o Inter de Limeira, ficando no time até o final de março deste ano “com o sentimento de dever cumprido” nas palavras do clube, ao mantê-lo na elite do futebol paulista.

Agora, em entrevista exclusiva ao Diário, ele chega ao Ramalhão para já mapear os reforços e começar os treinamentos no próximo mês. Ele substitui Renato Peixe, que não é treinador do Santo André desde 18 de julho.

Por que trabalhar no Santo André?

O Santo André não só no passado recente vem fazendo grandes trabalhos, eu conheço o clube desde criança, que aprendi a respeitar e enfrentar. O que mais me motiva nos novos desafios, são as pessoas. É saber que no Santo André tem pessoas boas por trás, que querem fazer um time forte e eu me sinto muito honrado e feliz de poder fazer parte deste processo.

Quais são as suas expectativas para os desafios que virão?

Os desafios são grandes, o Campeonato Paulista fala por si só, são cinco equipes da Série A, times de série B do Interior e outras também que estão se estruturando bastante, com centro de treinamento, formação de excelência nas categorias de base... O desafio é enorme e nós temos etapas para cumprir dentro do campeonato, temos que deixar isso bem claro. Estamos confiantes de que vamos fazer um trabalho muito sério, muito árduo, construir junto com a diretoria, os jogadores, para que o Santo André tenha um torneio de sucesso.

Como sua experiência pelos times do Interior pode contribuir?

É importante desde o primeiro Campeonato Paulista que eu disputei (como treinador), quando tinha 37 anos, eu já sabia das dificuldades do torneio, de como encarar os momentos, o início, os jogos contra os times grandes, contra as equipes do mesmo tamanho em casa, onde é que podemos roubar pontos quando os adversários acham que não vão perder na tabela... Então acho que a gente tem que entrar na cabeça dos atletas para que eles vistam a camisa do Santo André de corpo e alma. Que eles comprem a causa, isso é de suma importância para que a gente não deixe passar nenhuma oportunidade no Campeonato Paulista, pois ele é muito difícil, mas todo jogo é possível, nós temos que acreditar e trabalhar para isso, sempre atento aos detalhes. São jogos muito iguais, mesmo com os times da Capital a gente sempre tem oportunidade, então temos que trabalhar para não deixar passar as boas chances que o campeonato oferece.

Você já conhece o plantel? Virão reforços?

Temos alguns jogadores no plantel, vamos conhecê-los melhor, alguns eu já enfrentei. O trabalho de início nosso é mapear, inclusive já foi feito também um mapeamento de mercado, para agirmos com jogadores de um nível técnico que se sustente no Campeonato Paulista, mas será uma construção feita junto com a diretoria, junto com os limites financeiros e de mercado que são normais para todas as equipes deste nível. Este será o primeiro grande desafio, mas estamos confiantes, pelo retrospecto que o Santo André tem na Série A-1 e entrar com poder de convencimento para que isso continue aí pro Paulistão do ano que vem.

Quando começam os trabalhos da pré-temporada?

Já fizemos um planejamento de começar no meio de novembro com o máximo de jogadores possível, mas é claro que eventualmente alguns que vão estar nas Séries A ou B, que só terminarão no começo de novembro, estes jogadores precisarão de um pouco mais de tempo, necessitarão de férias, mas com certeza, vamos tentar trazer os que atendam às necessidades técnicas que precisaremos, para que a gente já tenha um bom número de atletas na apresentação.