Ana Carolina Serra é eleita deputada estadual com maior votação da região

03/10/2022 | 00:08



A candidata a deputada estadual Ana Carolina Serra (Cidadania) foi eleita e assumirá, em 2023, cadeira na Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo) com a maior votação do Grande ABC. A primeira-dama de Santo André obteve 198.698 votos, alcançando o décimo melhor resultado entre candidatos ao Poder Legislativo paulista. Somente no município andreense, Ana Carolina recebeu 154.080 votos, 37,9% do total.

“Esta é a primeira vez que me candidatei e tive uma votação tão expressiva. Estou orgulhosa e agora chegou nossa vez de trabalhar e de representar cada um dos andreenses e cada eleitor É possível fazer política de forma diferente, representando Santo André, o Grande ABC e o Estado, ampliando o diálogo com governos federal e estadual, trazendo desenvolvimento econômico e social, além de emendas parlamentares”, destacou a candidata eleita.

Acompanhada do marido, o prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), Ana Carolina celebrou o resultado das urnas em comitê de campanha na região central da cidade, onde foi recebida por grupo de apoiadores. O ex-secretário executivo de Habitação do Estado, Fernando Marangoni (União Brasil), que também liderou a Habitação de Santo André, foi eleito deputado federal com 89.390 votos e prestigiou a celebração de Ana Carolina.

Em coletiva à imprensa, a deputada estadual eleita disse que priorizará, na Alesp, ações bem-sucedidas em Santo André. “Vamos tentar ganhar essa escalabilidade importante de política pública com pouco gasto de dinheiro que deu certo aqui na cidade. E também vamos levar o fortalecimento das entidades de terceiro setor, em parcerias entre Poder Público e a iniciativa privada. Uma experiência que deu certo em Santo André e que dará no Estado”, disse.

“Santo André volta a ter o protagonismo que merece com o resultado dessas eleições. A cidade precisa comemorar por voltar a ter uma deputada estadual, a mais votada da região, e um deputado federal ligados à nossa gestão. Vamos levar tudo o que deu certo aqui para os quatro cantos do Estado e mostrar que dá sim para cuidar das pessoas com sorriso no rosto, olhando no olho e mudando a vida das pessoas”, declarou o prefeito Paulo Serra.