Grande ABC terá quatro deputados federais e sete deputados estaduais

02/10/2022 | 21:26



O Grande ABC elegeu, neste domingo (2), onze representantes para os Parlamentos estadual e federal. A partir do ano que vem, serão quatro deputados federais e sete deputados estaduais. Dessa forma, a região dobra sua bancada em Brasília e aumenta o número de representantes na Assembleia.

Com 98,5% dos votos válidos, até às 21h20, o deputado federal Alex Manente (Cidadania), que foi reeleito, contava com 195.140 votos, o que coloca em primeiro lugar entre os nomes da região. Na sequência aparece o ex-prefeito de São Bernardo Luiz Marinho (PT), com 155.650; seguido pelo vice-prefeito de São Bernardo Marcelo Lima (Solidariedade), com 109.316 votos e o ex-secretário-executivo estadual de Habitação Fernando Marangoni (União Brasil), com 88.996. Com cinco mandatos, o deputado federal Vicente Paulo da Silva, o Vicentinho (PT), não conseguiu se reeleger, com 81.999 votos.

Na Assembleia, a primeira-dama de Santo André Ana Carolina Serra (Cidadania) foi a mais votada da região, com 198.334 (também até às 21h20). Em segundo lugar ficou a deputada estadual reeleita Carla Morando (PSDB), com 177.323. Luiz Fernando Teixeira (PT) foi o terceiro da região, com 139.408 votos. Thiago Auticchio (PL) obteve 121.079 até aqui. Teonílio Braba (PT) ficou 106.011, seguido por Rômulo Fernandes (PT), com 74.798 votos, e Atila Jacomussi (Solidariedade), com 58.581 votos até este momento.

Coronel Nishikawa (PL), que tentou vaga de deputado federal, não foi eleito. Márcio da Farmácia (Podemos) teve 37.211 e não conseguirá retornar à Assembleia no ano que vem.