Cai o otimismo de empresários com redução da inadimplência das empresas

30/09/2022 | 17:44



O otimismo dos empresários com a queda nos níveis de endividamento das empresas em 2022 recuou a 39% no terceiro trimestre, contra 53% no segundo, de acordo com um levantamento realizado pela Boa Vista. Houve redução também em relação ao mesmo período do ano passado, quando 49% esperam alívio do endividamento até o fim de 2021. Enquanto 41% dos entrevistados acreditam em estabilidade do endividamento, outros 20% veem aumento.

Questionados sobre as expectativas em relação à inadimplência das empresas, 48% dos consultados indicaram que esperam estabilidade no terceiro trimestre, contra 39% no trimestre anterior. Em contrapartida, 32% ainda creem em queda, ante 35%, e 20% acreditam que os níveis de inadimplência ainda vão crescer neste ano, ante 26%.

Em relação ao faturamento das empresas neste ano, 68% dos empresários esperam aumento, contra 19% que projetam estabilidade e 13% que veem queda.

Entre os entrevistados, 61% afirmaram que vão buscar crédito no mercado até o fim do ano. Esse resultado é inferior ao registrado no segundo trimestre, de 66%. A realização de investimentos é o motivo apontado por 61% dos consultados que fizeram essa sinalização, seguido por garantir o capital de giro (22%) e garantir o pagamento de dívidas já assumidas (17%).

O levantamento também indica que 58% dos empresários pretendem aumentar os investimentos em seus negócios até o fim do ano, contra 68% no trimestre anterior e 56% no terceiro trimestre de 2021.