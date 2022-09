Celso Portiolli compara debate presidencial com Passa ou Repassa e dispara: Posso emprestar umas tortas

30/09/2022 | 11:10



Celso Portiolli se divertiu assistindo o debate presencial na TV Globo na noite da última quinta-feira, dia 30. O apresentador do Domingo Legal achou hilária a estrutura do palco e comparou com a principal atração de seu programa no SBT, o Passa ou Repassa.

E não é que realmente parecia? Alguns fãs do programa chegaram a fazer montagens do apresentador no cenário do debate e logo ele entrou na brincadeira. Em um dos Tweets, ele escreveu:

Posso emprestar umas tortas, o balcão dá certinho.

O que você achou das comparações do apresentador?