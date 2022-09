Em S.Caetano, Rodrigo declara que só ele pode derrotar Haddad

Da Redação



25/09/2022 | 09:14



O governador Rodrigo Garcia (PSDB), candidato à reeleição, disse ontem em São Caetano que ele é “o único candidato capaz de derrotar” Fernando Haddad (PT) no segundo turno. O petista lidera as pesquisas de intenção de votos, seguido pelo tucano e pelo ex-ministro Tarcísio de Freitas (Republicanos), que aparecem tecnicamente empatados, de acordo com os institutos.

“Eles sabem que sou o único candidato capaz de derrotar o PT. Durante toda minha vida eu lutei contra o PT. Aliás, São Paulo é o melhor Estado do Brasil porque o PT nunca governou, porque nosso time nunca deixou, sempre ganhou as eleições. Vai ficando cada vez mais claro que quem não quer o PT em São Paulo tem que votar no Rodrigo. Eu tenho capacidade de vencê-lo no segundo turno”, declarou Rodrigo Garcia.

O governador insinuou que Haddad e Tarcísio têm parceria para evitar que ele se habilite para a votação de 30 de outubro. “Observe o começo da propaganda eleitoral. Eles ficaram fazendo uma tabelinha entre os dois com medo de a gente crescer. Agora que a gente cresceu, eles só criticam a nossa candidatura, só batem. Mas estou muito confiante de que vou chegar no segundo turno e vamos ganhar as eleições.”

Sem citar nome, o tucano destacou sua experiência administrativa e atacou Tarcísio e o fato de ele não ser de São Paulo – em recente entrevista a uma emissora de TV, o candidato do Republicanos, que é fluminense, não conseguiu responder em que bairro de São José dos Campos, onde tem domicílio eleitoral, vai votar.

“Ninguém ama o que não conhece. Para você ser gestor, ser governador, precisa conhecer a realidade de onde você vive, e daquilo que você está governando. Porque quem conhece a realidade consegue interpretar melhor o que as pessoas precisam, consegue saber dos problemas, consegue saber o que tentou ser feito e não deu certo. É fundamental ter vivência, conhecer o Estado, saber dos seus desafios.”

Rodrigo Garcia passou a manhã de ontem em São Caetano. Ele foi recepcionado pelo prefeito José Auricchio Júnior (PSDB) e vários candidatos a deputado com domicílio eleitoral no Grande ABC. Após tomar café em uma padaria, o governador caminhou pela Avenida Visconde de Inhaúma, onde conversou com eleitores e comerciantes.

“Com certeza São Paulo reconhecerá o trabalho que o novo governador está fazendo e vai continuar fazendo. Tenho certeza de que o Grande ABC saberá reconhecer todos os investimentos e as benfeitorias que o governador Rodrigo Garcia fez. Tenho certeza de que ele é o melhor para o Estado”, disse o candidato a deputado federal Nilson Bonome (União Brasil), que acompanhou o tucano em São Caetano.

SÃO BERNARDO

Rodrigo Garcia volta hoje ao Grande ABC. Ao meio-dia o governador estará em São Bernardo em comitê eleitoral localizado na Estrada dos Alvarenga, em frente ao terminal rodoviário.