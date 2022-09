EC São Bernardo perde em jogo com arbitragem polêmica

Pedro Lopes

Do Diário do Grande ABC



24/09/2022 | 10:47



O EC São Bernardo foi derrotado pela equipe do Red Bull Bragantino por 4 a 1 na tarde de ontem, em jogo válido pela 6ª rodada do Paulistão Feminino. É a segunda derrota consecutiva das Valentinas na competição, o que não é bom, pois elas vão se afastando da zona de classificação para a próxima fase da competição.

O começo do jogo foi totalmente voltado para a pressão que o time visitante impôs, criando as melhores chances, algumas parando na goleira Michelle, que fez uma excelente partida. Mas para desespero da equipe do Grande ABC, as meninas de Bragança Paulista abriram o placar logo aos cinco minutos de jogo, com Raquel, após uma bela jogada de Ariel pelo lado esquerdo.

Aos 14 minutos, Raquel invadiu a grande área pelo lado direito e encontrou Lay para ampliar o placar para as visitantes. As Valentinas tentaram uma reação, começando com Giovania, que marcou um belo gol de fora da área que encobriu a goleira adversária. Neste momento, o São Bernardo trocava mais passes e um empate era visto como possível, porém a árbitra Marianna Nanni Batalha não marcou uma falta para o time da casa, e com uma jogadora caída, as visitantes não se importaram e fizeram um gol aos 44 minutos da primeira etapa, com Luana. Isso gerou uma reclamação muito forte do lado das Valentinas, tanto jogadoras quanto comissão técnica reclamaram após o fim do primeiro tempo.

No segundo tempo, o São Bernardo tentou ir para o ataque, mas não conseguiu se encontrar e, principalmente, superar o entusiasmo ofensivo das adversárias, que fecharam o caixão com Taiane, aparecendo na área para fazer o quarto gol das adversárias.

Após a partida, Márcio Oliveira acredita que a equipe evoluiu, apesar do segundo resultado negativo. “Enfrentamos as líderes do campeonato e conseguimos trocar mais passes, ficar mais com a bola”. Ainda incomodado com a decisão da arbitragem no terceiro gol, o técnico disparou que “a árbitra não deu uma falta grotesca e deixou o lance seguir. Infelizmente, estão usando o futebol feminino como laboratório para árbitros”, finalizou Márcio.