Após sumir das redes sociais, Zilu Godói revela que operou joanetes: Cuidando da minha saúde

22/09/2022 | 13:10



Na manhã desta quinta-feira, dia 22, Zilu Godói surgiu nos Stories de seu Instagram para revelar aos seus fãs o motivo de seu sumiço das redes sociais nos últimos dias.

Sentada na cadeira de seu médico em Miami, nos Estados Unidos, onde reside atualmente, a empresária mostrou os dois pés enfaixados com curativos e com algumas manchinhas roxas após uma cirurgia para retirar as joanetes.

- Eu estava com dois joanetes, que estava me prejudicando muito para usar tênis, sapatos fechados. Operei os dois pés de uma vez, revelou Zilu.

A joanete é uma deformação que afeta o osso dos pés e aparece sempre nas laterais. O tratamento indicado em casos mais simples é de apenas trocar os sapatos, mas no caso de Zilu a condição estava lhe causando um pouco de dor e desconforto, por isso foi indicada a retirada da saliência. Mas ela já deixou avisado que estará voltando o quanto antes e ninguém precisa se preocupar, pois tudo que ela tem feito é para ter uma qualidade de vida boa e poder curtindo ainda mais.

- Fiquei sumidinha, porque estou cuidando da minha saúde. Logo, logo voltarei com tudo.