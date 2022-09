Sebrae e Santo André lançam programa que ajuda mulher a gerar renda

Cerca de 40 mulheres irão participar em Santo André da primeira turma do programa 1.000 Mulheres. A iniciativa do Sebrae, realizada em parceria com a Prefeitura, busca transformar a vida de mulheres em situação de vulnerabilidade social por meio do empoderamento feminino e de fomento ao setor como oportunidade de geração de trabalho e renda.

A parceria com o município é realizada pela Secretaria de Desenvolvimento e Geração de Emprego, da Escola de Ouro Andreense e da Secretaria de Cidadania e Assistência Social. A primeira aula do programa aconteceu anteontem (20), no Cras (Centro de Referência de Assistência Social) Jardim Cristiane.

Com 32 horas de duração, distribuídas em oito dias de atividades presenciais, o programa atua em duas frentes: desenvolvimento pessoal das mulheres e no conhecimento sobre gestão de negócios. Por isso, a iniciativa é dividida em dois ciclos. O primeiro, com três dias e 12 horas de duração, estimula o empoderamento das mulheres, incentivando-as a desenvolver suas habilidades socioemocionais, por meio de reflexões sobre sua trajetória, seus sonhos e sua capacidade de realização.

No segundo ciclo, com duração de 20 horas e cinco dias de atividades, as participantes receberão informações sobre empreendedorismo, marketing, finanças e formalização.

Após o Cras Jardim Cristiane, o programa deverá passar por todos os nove Centros de Referência de Assistência Social da cidade - ainda não está previsto a próxima unidade que receberá o programa.

Com foco em mulheres em situação de vulnerabilidade social, a equipe do Cras é responsável pela captação das munícipes que participarão da iniciativa. Não há inscrições abertas.