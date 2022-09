Grace Gianoukas fala sobre sus 40 anos de carreira no teatro: Eu sou aquela que fiz tudo errado e no final deu tudo certo

22/09/2022 | 05:11



Grace Gianoukas foi uma das celebridades que marcou presença na 9° edição do Prêmio Bibi Ferreira, que aconteceu na noite desta quarta-feira, dia 21, no Teatro Santander em São Paulo.

Gianoukas foi uma das indicadas da noite e concorreu como melhor atriz coadjuvante por seu papel em Procuro o Homem da Minha Vida, Marido Já Tive. A atriz conversou com exclusividade com o Estrelando e falou sobre a importância do trabalho em equipe em uma peça:

- Colocar um espetáculo em cartaz já é motivo para o coração estar batendo muito forte. Eu estou indicada ao prêmio de melhor atriz coadjuvante, mas ninguém se faz sozinho, eu estou com toda uma equipe, meu diretor a autora, meus colegas de cena, se vier [o prêmio], é para todos nós.

Grace possui uma extensa história na dramaturgia e neste ano completou 40 anos de carreira, durante a entrevista ela fez um balanço de todo esse período, muito bem humorada ela ainda brincou com toda a experiência:

- Eu sou aquela que fiz tudo errado e no final deu tudo certo. Eu sou muito do underground, das originalidades, não sigo tendências. Eu chegar aqui, depois de 40 anos fazendo teatro, é uma alegria!