Flirp tem atividade preparatória do Congresso de História do Grande ABC

Da Redação



20/09/2022 | 09:24



A expectativa para o 15º Congresso de História e de Estudos Regionais do Grande ABC marca presença, no próximo domingo (25), na 1ª Flirp (Feira Literária de Ribeirão Pires), evento que conta com o apoio do Diário.

Atividade preparatória para 15ª edição do evento regional, que acontece de 9 a 11 de novembro, a mesa "Reconstrução Geral: Literatura e Memória" integra a programação da Flirp e é promovida pelo Grupo Temático História e Memória do Consórcio Intermunicipal Grande ABC, em parceria com a Secretaria de Educação e Cultura de Ribeirão Pires.

Para discutir a influência da memória na literatura, a mesa literária tem início às 16h30, com a participação dos pesquisadores Júlio Mendonça e Luiz Roberto Alves e mediação de Cristina Toledo de Carvalho.

O encontro acontece na Arena Pau Brasil (Rua Felipe Sabbag, Centro).

A 1ª Flirp será realizada em dois dias de intensa programação cultural, com entrada grátis. Com início no sábado (24), a iniciativa contemplará desde o folclore brasileiro, até o hip-hop, passando por cordel, poesia das comunidades, contação de histórias, literatura em todos os gêneros e ramificações, teatro, música, dança, artes plásticas, entre outros.

O evento acontece em um perímetro de 13 mil metros quadrados e vai reunir editores, autores, professores, estudantes, ilustradores, designers, pesquisadores e artistas.

Participam da Flirp mais de 200 artistas de várias gerações, incluindo o escritor Ignácio de Loyola Brandão e o poeta Antonio Carlos Secchin, ambos membros da ABL (Academia Brasileira de Letras), a escritora Andréa Del Fuego, vencedora do Prêmio José Saramago 2011, a banda Samuca e a Selva, a Orquestra de Violeiros de Quirinópolis-GO, e a atração internacional Ballet Africa Rythme, de Senegal.