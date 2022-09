Cheios de carisma, Júlio Rocha e esposa anunciam gravidez com vídeo divertido

19/09/2022 | 12:10



Papais de terceira viagem! Com um vídeo super divertido que encantou os fãs, Júlio Rocha anunciou nesta segunda-feira, dia 19, que ele e a esposa, Karoline Kleine, estão esperando a chegada de seu terceiro filho.

Através do Instagram, o casal compartilhou a notícia da gestação com uma publicação super fofa e apaixonada. O casal aparece acompanhado de um violinista enquanto eles interpretam como estaria sendo o novo dia a dia. Em todas as cenas é possível ver que Júlio está carregando consigo o teste de gravidez positivo.

Posso ganhar parabéns e a Karol pedir música no Fantástico? Estamos grávidos! Terceiro filho. Agora é oficial. É só um saquinho gestacional por enquanto, mas é a coisa mais linda desse planeta, escreveu o ator na legenda.

Muito emocionado, Júlio ainda revelou que estava cheio de emoção em falar sobre a novidade e agradeceu a Deus pelo presentinho.

Estou chorando e escrevendo para vocês nesse exato momento, é muita emoção revelar para tantas pessoas que amamos e que também gostam de nós de uma vez só! Uau! Que Dádiva de Deus.

E o ator ainda pediu a ajuda dos universitários:

Torçam por nós, estou muito feliz de compartilhar isso com vocês aqui, vocês são nossa família também. Me conta alguém sonha em ter três, ou já tem? Como é a experiência?

Muito fofos, né? E vale lembrar que eles já são papais de José, de três anos de idade, e Eduardo, de dois anos de idade.