Auxílio Brasil tem aumento de 83,4% no Grande ABC

Joyce Cunha

Do Diário do Grande ABC



18/09/2022 | 09:11



Dados do Portal da Transparência do governo Federal apontam incremento de 83,4% dos recursos destinados às famílias beneficiárias do Auxílio Brasil no Grande ABC.

Por meio do Ministério da Cidadania, o recurso transferido à população em situação de pobreza ou de extrema pobreza na região passou de R$ 23,5 milhões, em junho, para R$ 43 milhões em julho. Neste período, o benefício mínimo pago foi de R$ 400.

O aumento percentual do número de novas famílias inscritas no programa foi de 11% no comparativo deste bimestre. Em junho, 116.107 núcleos familiares, ou 299.322 pessoas, foram atendidos com recursos do Auxílio Brasil. No mês seguinte, 9.847 famílias foram incluídas nas sete cidades, totalizando 128.954 beneficiárias. Os dados de cadastrados no programa são do Ministério da Cidadania.

O município com maior variação no valor pago pelo Auxílio Brasil foi São Caetano, com aumento de 110%, saindo dos R$ 286,1 mil em junho para os R$ 602,3 mil em julho. O menor crescimento, proporcional, foi em Santo André, com 76,7%. Os andreenses inscritos no programa receberam R$ 12,3 milhões em julho e R$ 6,9 milhões no mês anterior.

Rio Grande da Serra foi a cidade com o maior número de novos inscritos, com 17,5% de aumento nos cadastros – dos 3.330 em junho para 3.915 no mês seguinte.

Em Mauá, 943 novas famílias foram inseridas no Auxílio Brasil em julho, totalizando 15.458 beneficiárias. Wilson de Lima Roncolatto, 59 anos, morador do Jardim Zaíra, está entre os moradores que aguarda a avaliação de critérios para possível inclusão em programa federal de transferência de renda. Pelo menos desde maio, Wilson espera pela ajuda do governo. “Meu genro trabalha com pintura de caminhão e conseguiu uns bicos para mim. A gente trabalha até de sábado e domingo para tentar aumentar um pouquinho (a renda). Com o que ganho, pago minhas contas, o mercadinho e meu botijão de gás”, revelou Wilson, que mora com o filho. O Ministério da Cidadania não respondeu os questionamentos do Diário sobre o aumento dos recursos destinados às famílias inscritas no Auxílio Brasil entre os meses de junho e julho.

AUXÍLIO BRASIL

O programa federal de transferência de renda reúne diferentes políticas de assistência social. O Auxílio Brasil é destinado às famílias em extrema pobreza (renda per capita mensal igual ou inferior a R$ 105) e em situação de pobreza (entre R$ 105,01 e R$ 210). Entre os critérios, é necessário ter na formação familiar gestante, mães que estão amamentando, crianças, adolescentes e jovens com 21 anos incompletos. Neste ano, o valor mínimo pago pelo programa, que substituiu o antigo Bolsa Família, foi fixado em R$ 400. A partir de agosto, o piso foi alterado para R$ 600. O novo valor está previsto até dezembro.