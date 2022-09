Para dirigente do BCE, inflação está perto do pico e deve começar a desacelerar

06/09/2022 | 10:15



Dirigente do Banco Central Europeu (BCE), Yannis Stournaras avalia que a inflação na zona do euro está próxima do pico e deve iniciar uma "firme desaceleração", em meio à estabilização dos preços de energia e o arrefecimento dos gargalos globais de oferta. Em artigo publicado na revista Eurofi, Stournaras argumentou que o cenário permitirá que o BCE promova uma "normalização progressiva" dos juros, com a decisão tomada a cada encontro.

"Tanto o momento quanto o ritmo dos movimentos dependerão da evolução de nossa avaliação em relação aos riscos inflacionários, que podem refletir gargalos na oferta, mas também pressões contracionistas sobre os preços", escreveu Stournaras.

Em agosto, o índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) atingiu a taxa anual recorde de 9,1%.

O dirigente, que preside o Banco da Grécia, reforçou compromisso do BCE em contrapor eventuais riscos de fragmentação na zona do euro, isto é, aumento na divergência nos custos de empréstimos entre os países da região.

Segundo ele, o bloco tem sido o "epicentro" de sucessivos episódios de fragmentação. "Uma das principais razões para isso é, na minha opinião, que a nossa união econômica e monetária está incompleta", explicou.