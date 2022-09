Ex-esposa de Jô Soares posta homenagem ao apresentador um mês após sua morte

06/09/2022 | 09:11



A letra da música Mãe, de Caetano Veloso foi o texto perfeito escolhido por Flavia Pedras Soares para falar sobre a saudade no primeiro mês após a morte de Jô Soares. Na madrugada desta terça-feira, dia 6, a ex-esposa do apresentador usou seu Instagram para publicar uma homenagem ao pai de seus filhos. Cheia de saudade e pesar, ela escreveu:

Palavras, calas, nada fiz. Estou tão infeliz. Falasses, desses, visses não. Imensa solidão. Eu sou um Rei que não tem fim. E brilhas dentro aqui. Guitarras, salas, vento, chão. Que dor no coração. Cidades, mares, povo, rio. Ninguém me tem amor. Cigarras, camas, colos, ninhos. Um pouco de calor. Eu sou um homem tão sozinho. Mas brilhas no que sou. E o meu caminho e o teu caminho. É um nem vais nem vou. Meninos, ondas, becos, mãe. E só porque não estais. És para mim que nada mais. Na boca das manhãs. Sou triste, quase um bicho triste. E brilhas mesmo assim. Eu canto, grito, corro, rio. E nunca chego a ti.

Vale lembrar que a Flavinha, como Jô costumava a chamar, teve um longo relacionamento de 15 anos com o jornalista e o casal se separou oficialmente em 1998. Essa foi a primeira publicação feita pela ex-esposa do apresentador do Programa do Jô desde que usou as redes sociais para anunciar a morte de Jô Soares no início do mês de agosto.