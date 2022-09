Esposa de Gusttavo Lima muda de visual e volta ao cabelo loiro, confira

04/09/2022 | 15:10



No último sábado, dia 3, Andressa Suita compartilhou em seu perfil oficial do Instagram um vídeo onde ela revela a mudança que fez em seu cabelo. A modelo voltou ao seu visual loiro, na legenda ela se declara a essa sua versão:

Acho que eu voltei na minha melhor versão?

Ainda na onda de surpresas, Suita foi ao show de Gusttavo Lima no último sábado, dia 3, e subiu ao palco com os filhos do casal, Gabriel, de cinco anos de idade e Samuel de quatro anos de idade. O cantor aproveitou o momento em família, no dia de seu aniversário de 33 anos de idade, para se declarar à amada:

- Eu gosto de você loira, do jeito que te conheci, do que jeito que me apaixonei. A gente é um casal que briga, temos nossos desentendimentos como casal, mas somos seres humanos acima de tudo. A gente briga, separa, volta e a vida é isso. A gente se ama e tem uma família linda. Quem nunca separou? Mas quando tem amor basta algumas coisas que a gente volta.

O casal já passou por altos e baixos no relacionamento, chegaram a ficar separados por mais de um ano, mas reataram em março deste ano e estão indo de vento em popa.