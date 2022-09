Britney Spears posa de topless e manda indireta para os filhos: Eu não sinto muito, aprendi a ser assim

03/09/2022 | 12:10



Na última sexta-feira, dia 2, Britney Spears compartilhou pelo Instagram um vídeo em que aparece com várias roupas e até de topless. A cantora que recentemente lançou uma música em parceria com Elton John, postou as imagens ao som da canção Tiny Dancer, do amigo. Na legenda, ela escreveu sobre o cantor e como cresceu ouvindo suas músicas com a mãe:

O fato de estar fazendo uma música com o Elton... me dá vontade de chorar... ele é o músico favorito da minha mãe... eu o ouvi por horas dirigindo para as aulas de dança das oito às duas da tarde... Nossa, que honra estar em mãos tão talentosas!

Mas o que chamou a atenção dos internautas foi a parte em que Britney mandou um recado para seus filhos:

É meio assustador? eles pararam de me ver? postei algo deles, mas eles ficaram muito bravos, então infelizmente não consegui postar minha amada família? de qualquer forma, sinto muito crianças, continuo fazendo redes sociais. Sinto muito que vocês sintam que eu faço isso por atenção... sinto muito pela maneira como vocês se sentem... mas adivinhem? Eu tenho novidades para vocês... eu sou uma filha de Deus assim como todos nós somos aos olhos de Deus... então NÃO, eu não sinto muito... eu aprendi a ser ASSIM!

Lembrando que Spears e seus filhos não estão vivendo o melhor momento. Entre os fatores que influenciam o desgaste da relação, tem o fato de que Kevin Federine, ex-marido da cantora, criou os filhos do casal a sua maneira e com pouco contato com a princesa do pop.

A polêmica se tornou tão grande que o atual esposo de Britney, Sam Asghari, também se envolveu e chegou a acusar Federine de ter mudado o comportamento por estar irritado, uma vez que, ele não receberá mais a pensão de 100 mil reais mensais da artista.

Eita!