Tony Ramos passa por cirurgia para tratar sangramento intracraniano

Susto! O ator Tony Ramos, de 75 anos de idade, precisou passar nesta quinta-feira, dia 16, por uma cirurgia, de acordo com informações do colunista do jornal O Globo, Ancelmo Gois.

Após dar entrada no Hospital Samaritano de Botafogo, na Zona Sul do Rio de Janeiro, o ator veterano precisou fazer uma operação para estancar um sangramento intracraniano.

Ainda segundo Ancelmo, a cirurgia ainda está acontecendo neste momento e ainda não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde do artista.

Lembrando que recentemente Tony esteve no ar como o personagem Antônio La Selva, em Terra e Paixão.