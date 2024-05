Após alta hospitalar de Arthur, Zé Vaqueiro mostra interação do filho com o irmão

Está sendo um momento feliz na casa de Zé Vaqueiro! Depois de acompanhar os oito meses de vida do filho caçula, Arthur, no hospital, o cantor pôde, finalmente, ver o pequeno ir para casa. Nas redes sociais, nesta sexta-feira, dia 15, ele compartilhou um vídeo do momento em que o caçula conheceu o irmão mais velho.

Na legenda da publicação, ele escreveu:

Arthur tá em casa. Glória a Deus, o Senhor é Fiel.

Arthur estava internado desde seu nascimento. Ele recebeu o diagnóstico de síndrome de Patau, uma doença genética, que interfere no sistema nervoso, cardíaco e na formação dos lábios.

Além de Arthur, Zé e a esposa, Ingra Soares, são pais de Nicolly, de 13 anos de idade e Daniel, de três anos.