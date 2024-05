Baronesa é a primeira eliminada da mansão em A Grande Conquista

Fim de linha! Na última quinta-feira, dia 16, rolou a primeira eliminação da mansão, em A Grande Conquista. Claudia Baronesa foi a escolhida pelo público para sair do reality show.

A preferência dos telespectadores foi disputada por Claudia Baronesa, Bruno Cardoso e Guipa. Vale lembrar, que anteriormente Will Rambo também estava na berlinda e se salvou pela Prova da Virada na última quarta-feira, dia 15.

Começando o programa, Rachel Sheherazade relembrou tudo o que aconteceu para a formação da primeira Zona de Risco da mansão. Em seguida, mostrou os conquisteiros tensos esperando para que a jornalista falasse com eles.

Mostrando mais alguns embates que rolaram depois da votação. Um dos momentos relembrados pela ex-A Fazenda foi o pedido de Guipa de encarar ou Bruno ou Rambo na Zona de Risco.

Mesmo tendo sido escolhido para ir até a eliminação, o jornalista estava tranquilo por ter sido chamado por Will. Durante o ao vivo, Rachel conversou com os conquisteiros na Zona de Risco. Os três tiveram um tempo para defender a permanência no jogo.

Enquanto a votação ainda estava rolando, alguns embates do dia foram mostrados. Como a reclamação de Fellipe por conta do rodizio das camas na mansão. Isso porque, segundo ele, tem muita gente dormindo dias consecutivos sem ser no chão.

Ainda antes do fim da eliminação, Rachel voltou a falar com os conquisteiros na berlinda. A apresentadora fez perguntas para Guipa, Baronesa e Bruno.

Durante a conversa, Claudia contou que se arrependeu de ter se arriscado por Guipa, ao não ter aceitado colocar o jornalista na Zona de Risco. Rebatendo a dona da casa, o conquisteiro afirmou que no ao vivo pode se enrolar, mas que não mentiu no programa.

Eliminação

Depois dos vídeos da edição, a Zona de Risco foi oficialmente encerrada. Com um discurso emocionante sobre a pressão do reality, a apresentadora e ex-A Fazenda contou que o jogo tinha acabado para Baronesa.