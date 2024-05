Após boatos de gravidez, Anna Hickmann faz desabafo: Não tenho a liberdade de estar como eu quero

Diante dos boatos de que estaria grávida de um filho com Edu Guedes, Ana Hickmann decidiu fazer um pronunciamento nas redes sociais. Na manhã desta sexta-feira, dia 17, a apresentadora contou que ultimamente tem notado muitos comentários sobre seu corpo e pediu mais respeito.

Em uma publicação no X - antigo Twitter - a artista compartilhou um vídeo com diversas frases feitas por internautas e começou falando sobre a cobrança que é feita sobre sua estética.

Durante a minha carreira de modelo, eu tive que manter um padrão de peso e medidas. Depois, isso já não era necessário. O que importava era a minha saúde, mas eu continuei sendo pressionada e cobrada em relação ao meu corpo. Agora que eu achei que finalmente teria a liberdade de viver a minha vida, buscar saúde e plenitude, esbarro com comentários e títulos como esses do vídeo. Será que ela está grávida? Nossa, como ela engordou. Está caidinha.

Ana ainda disse que seu corpo não deveria ser assunto público e refletiu sobre as críticas que mulheres enfrentam.

Isso tudo é muito ruim. Não tenho a liberdade de estar como eu quero, porque eu me permiti estar assim. Preciso justificar e ler as pessoas falando de algo que não deveria ser assunto público. Muitas mulheres sofrem diariamente com essa cobrança. Se privam de vestir o que querem, de irem à praia, de serem elas mesmas. Isso tem que acabar. RESPEITEM NOSSO CORPOS. RESPEITEM AS MULHERES!!!!