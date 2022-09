Ana Morais e Maria Maud, filhas de Glória Pires e Claudia Abreu, fazem dueto nas redes sociais

03/09/2022 | 10:10



As filhas de Claudia Abreu e Glória Pires surpreenderam ao gravar juntas um dueto para as redes sociais. Parece que, nesses casos, o talento está no sangue, né? Uma curiosidade é que Maria Maud e Ana Morais são amigas de infância e ambas estão investindo no ramo da música.

Ana é fruto do casamento de Glória com Orlando Morais, enquanto Maria é filha de Cláudia e José Henrique Fonseca.

Nas redes sociais, as amigas decidiram gravar um cover de uma das músicas de Ana - Gatilhos, do álbum Pensei em Esquecer o Amanhã. A música é uma das favoritas de Maria, que chegou a exaltar a composição:

Essa música é um hino. Escutem, por favor. Ela me ajuda todos os dias.