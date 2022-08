Johnny Depp aparece durante o VMA Awards 2022 e divide comentários dos fãs

29/08/2022 | 10:11



Se você estava acompanhando as redes sociais, sabe que havia uma imensa expectativa para que Johnny Depp fizesse uma aparição durante o VMA Awards 2022 e sim, o ator de Piratas do Caribe apareceu durante o evento que aconteceu no último domingo, dia 28.

O artista apareceu de uma maneira remota, apenas com um vídeo de seu rosto estampado na face do astronauta que é um símbolo da atração, e claro, a fala de Johnny Depp rendeu altos comentários nas redes sociais.

Ei, quer saber? Eu precisava desse trabalho. Só queria que vocês soubessem que estou disponível para aniversários, bar mitzvahs, casamentos, festas e qualquer coisa que vocês precisarem.

Isso foi porque o artista fez uma referência aos problemas financeiros que supostamente anda enfrentando após ser acusado de violência doméstica por sua ex-esposa, Amber Heard, e perder vários trabalhos em Hollywood.

Só que os internautas acharam desnecessária tanta a fala quanto a aparição dele. Ué!