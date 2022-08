Renato é eliminado no 'MasterChef' após prova do cacau e chefs lamentam

24/08/2022 | 13:32



O paraense Renato foi o escolhido para deixar o MasterChef na terça-feira, 23. O competidor não soube administrar o tempo do desafio da eliminação e entregou uma receita improvisada após a prova do cacau.

Na disputa, ele, Lays e Fernanda tiveram de criar pratos com o ingrediente. O cozinheiro escolheu preparar três receitas diferentes, mas acabou com apenas uma, que, segundos os chefs, não o representava.

Os jurados lamentaram a saída do competidor, que era tido como um dos preferidos para vencer o reality de culinária. "Você veio em uma trajetória f*** e, chega hoje, e você ramela (sic), mano?", questionou Henrique Fogaça.

Erick Jacquin se disse triste pela saída do cozinheiro nessa fase do programa. "Você foi um excelente competidor, excelente cozinheiro aqui dentro do MasterChef", elogiou.

Renato contou que deixou problemas externos e pensamentos negativos o atrapalharem durante a prova. "Eu nunca desisti e o MasterChef sempre esteve na minha vida e sempre vai estar. Eu tenho um amor muito grande por esse programa", disse, emocionado.

O cozinheiro já havia se inscrito sete vezes na competição.

Os outros competidores se surpreenderam com a saída do paraense. "Eu achei que fosse perder de você na final", brincou Lays.

Fernanda e Rafael revelaram que também pensavam o mesmo.

Com os três restando na disputa, o programa agora se encaminha para a semifinal.

A 9ª temporada do MasterChef Brasil vai ao ar na TV aberta pela Band às terças-feiras, às 22h30. Os episódios também são disponibilizados no YouTube.