Filho de Fábio Jr. manda indireta para o pai em post com a mãe

16/08/2022 | 16:10



Ainda em clima do Dia dos Pais, celebrado no último domingo, dia 16, Záion Alexandre, filho de Fábio Jr. com Mari Alexandre, publicou uma foto no Instagram para homenagear sua mãe. Na legenda do post, ele mandou uma indireta para o cantor e falou sobre como a modelo faz o papel de mãe e pai em sua vida:

A melhor pai e mãe ao mesmo tempo. Te amo.

Na foto, é possível ver o pequeno ao lado de Mari, que está vestindo uma camiseta com os dizeres Super Pai. Emocionada com a declaração do filho, a ex-esposa do artista escreveu uma bela mensagem na aba de comentários:

Meu amor mais lindo! Te amo mais que o universo! Por você até o fim!

Vale relembrar que Fábio Jr. e Mari Alexandre foram casados entre os anos de 2007 e 2010.