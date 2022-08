Aos 53 anos de idade, Anne Heche sofre grave acidente de carro e é intubada em Los Angeles, afirma site

06/08/2022 | 10:10



Triste notícia! Segundo informações do site TMZ, a atriz Anne Heche, famosa por seus trabalhos na série Ally McBeal e no filme Donnie Brasco, sofreu um grave acidente de carro na última sexta-feira, dia 5.

De acordo com o veículo, a artista de 53 anos de idade dirigia na área de Mar Vista quando bateu com seu Mini Cooper azul na garagem de um complexo de apartamentos. O acidente ocorreu por volta do meio-dia do horário local.

Com a colisão, moradores tentaram retirar Anne do carro, mas ela teria dado marcha à ré e acelerado. Segundo as testemunhas ouvidas pelo TMZ, pouco tempo depois ela colidiu com uma casa e iniciou um incêndio. O fogo consumiu a propriedade e a atriz, que sofreu queimaduras graves.

Após o resgate, Anne foi encaminhada ao hospital e o seu estado é considerado crítico, mas não corre o risco de morte. Ainda, segundo o site, ela está intubada. O carro ficou destruído.

O capitão do Corpo de Bombeiros de Los Angeles falou com o TMZ sobre o acidente:

Nós realmente tivemos um incidente multifacetado aqui. Tivemos uma colisão de trânsito significativa, tivemos uma mulher presa nesta colisão, tivemos um carro que explodiu em fogo e, em seguida, tivemos uma casa que teve um incêndio significativo.