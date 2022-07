Mãe de Lexa consegue autógrafo de Rupert Grint, de Harry Potter, e tatua no antebraço

31/07/2022 | 09:11



Gente como a gente, Darlin Ferrattry não resistiu ao carisma de Ron Weasley! A mãe da cantora Lexa se mostrou muito fã da saga Harry Potter e participou do evento geek UCCONX, que rolou no último sábado, dia 30, em São Paulo, só para encontrar Rupert Grint.

Nas redes sociais, Darlin publicou um vídeo do momento que conseguiu um autógrafo do ator e não escondeu a emoção ao anunciar que iria tatuar a assinatura no antebraço.

- Gente acabei de estar o Rupert e foi maravilhoso! Ele é sensacional! Vou mostrar pra vocês uma coisinha: Olha aqui! Agora só correr pro tatuador que eu vou tatuar o nome dele aqui, disse.

Na legenda da publicação, ela escreveu:

Eu não tenho palavras pra dizer o que foi esse dia de hoje! Fui muito bem recebida pelo grande ator Rupert Grint dos filmes de Harry Potter , eu simplesmente adoro ele! Registrei esse momento e ele ficará ficará eternizado, porque tatuarei no meu braço, depois dividirei com vocês.

Mais tarde, Darlin publicou alguns stories mostrando que, de fato, eternizou a letra de Grint em sua pele.