Assessoria de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso se pronuncia após racismo com os filhos do casal

31/07/2022 | 09:11



Nunca mexa com os filhos de uma leoa! Logo depois que Giovanna Ewbank discutiu com uma mulher em Portugal por ter sido racista com os seus filhos, Títi e Bless, a assessoria da atriz e de Bruno Gagliasso se pronunciou nas redes sociais.

Tudo começou no último sábado, dia 30, quando a família estava no restaurante Clássico Beach Club, na Costa da Caparica, quando a tal mulher começou a xingar os filhos do casal. Na mesma hora, Giovanna não deixou barato e foi tirar satisfação, chegando a chamá-la de racista nojenta.

Comunicamos que os filhos do casal Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso foram vítimas de racismo no restaurante Clássico Beach Club, na Costa da Caparica, em Portugal, no dia 30 de julho, onde a família passa férias. Uma mulher branca, que passava na frente do restaurante, xingou, deliberadamente, não só Títi e Bless, mas também a uma família de turistas Angolanos que estavam no local - cerca de 15 pessoas negras. A criminosa pedia que eles saíssem do restaurante e voltassem para a África, entre outras absurdos proferidos às crianças, tais quais pretos imundos, dizia a nota.

A mulher foi detida e os atores prestaram queixa.

Confirmamos, conforme vídeos que já circulam no Brasil, que Giovanna reagiu e enfrentou à mulher, enquanto Bruno Gagliasso, seu marido, chamou a polícia. A mulher foi levada escoltada e presa. Informamos ainda que Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank prestarão queixa contra a racista formalmente na delegacia portuguesa. A Trigo Casa de Comunicação lamenta as agressões sofridas por Títi, Bless e os turistas angolanos e apoia integralmente as ações tomadas por Giovanna e Bruno. Racismo é crime, finalizou.

Ao jornal O Globo, Ewbank admitiu que ficou nervosa com a situação e chegou a cuspir na cara da mulher.