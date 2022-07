Lançamento de livro de Britney Spears é adiado por falta de papel

31/07/2022 | 08:11



Britney Spears depois que conseguiu desvincular da tutela de seu pai, agora anda rendendo ainda mais dinheiro para os seus cofres e bolsos. Recentemente foi anunciado que a princesinha do Pop ganharia um livro para chamar de seu, mas parece que as coisas não estão andando conforme a música.

Pois é, o tão sonhado livro de Britney Spears está até que pronto, mas segundo informações da TMZ está faltando papel para o seu lançamento. Vale lembrar que a cantora recebeu um adiantamento de 77 milhões de reais para contar tudo na obra que agora, infelizmente, vai atrasar para sair.

Segundo a publicação, fontes próximas à artista apontam que a ideia dela e a da editora Simon & Schuster era lançar a biografia em janeiro, mas essa escassez de matéria-prima acabou dando uma boa derrubada nos planos que agora não há uma previsão para saber quando o problema será resolvido.

E se você não sabe, a artista fechou um acordo pra lá de milionário prometendo contar tudo mesmo após ser judicialmente liberada da tutela do pai de mais de uma década. O contrato do livro de Britney ficou atrás apenas do de Obama.