Em meio à crise, Simone homenageia filha de Simaria e sente saudade da sobrinha: Como se fosse minha filha

30/07/2022 | 13:10



Giovanna, a filha de Simaria, comemora os 10 anos de idade nesta sábado, dia 30 - e claro, a tia e madrinha não poderia deixar de fazer uma homenagem. Simone Mendes usou as redes sociais para publicar um textinho de aniversário para Giovanna e, apesar da crise que a dupla sertaneja está enfrentando, a cantora não deixou de dizer que sente saudades da sobrinha.

Peguei você no colo tão pequenininha que nunca imaginava que ia virar uma menina, assim, tão grande! Tenho maior prazer e orgulho de ser sua madrinha, e amo você como se fosse minha filha!, começou Simone.

Afilhada, o próprio nome já diz tudo, é como se fosse uma filha e é assim que eu me sinto em relação a você. No dia do seu aniversário quero que saiba que nunca a vou esquecer, que estarei sempre pedindo a Deus por você. Meu amor sempre estarei pedindo a Deus por você. Eu te amo e vou te amar pra sempre meu amor, Giovanna.

Vale lembrar que Simaria deu unfollow na irmã e continuou deixando de seguir outras contas relacionadas à dupla sertaneja nas últimas semanas. Isso depois de ter anunciado pausa em sua carreira, deixando Simone com a agenda de shows sozinha. Os fãs estão preocupados com o futuro das coleguinhas, mas a irmã mais nova garante que está tudo bem. As contas oficiais da dupla seguem ativas e sendo atualizadas.