Em prova acirrada, equipe Ametista leva a melhor e Kaik é o novo comandante do Ilha Record

26/07/2022 | 08:10



E hoje foi dia de um novo ciclo no Ilha Record! E a prova de equipe foi cheia de emoções.

O jogo já começou movimentado, com um pergaminho novo deixado pelo Guardião da Ilha para os exilados Kaio e Vitória. A dupla não ficou fora do jogo e logo de cara tiveram que vetar três exploradores de se tornarem comandantes nesse novo ciclo. E eles não pensaram duas vezes e escolheram Caíque Aguiar, Rafael e Solange. Parece que os exilados já tem uma estratégia traçada.

Como vencedor da prova de sobrevivência do ciclo passado, Kaik já tinha seu título de comandante de prova garantido e escolheu a equipe Ametista para liderar. Além disso, o explorador teve o poder de escolher o comandante da equipe rival, com quem iria disputar a vitória.

Mas, antes, o Guardião da Ilha chegou para trazer emoção ao jogo e comunicou o veto, feito pelos exilados.

Mas a estratégia dos exilados saiu pela culatra, Caique, comandante do ciclo passado, tinha o poder de cancelar o veto dele, de Rafael e de Solange, utilizando uma das três pedras no colar do comandante. O explorador não teve dúvidas e utilizou a vantagem a seu favor.

Vale lembrar que o colar deve ser usado com cautela, Mariana Rios, apresentadora da segunda edição do Ilha Record, lembrou aos participantes que não há reposição das pedras de proteção.

E Kaik indicou Solange para ser comandante da equipe Esmeralda.

A prova, em formato de duelo entre as equipes, testou diversos limites dos jogadores, como força, pontaria, raciocínio, coragem, resistência e orientação! Além disso, os comandantes de cada equipe não puderam participar das provas, a missão ficou nas mãos do time. Que responsabilidade, hein?!

E não é só estratégia que define o jogo, ter sorte também ajuda muito! O Guardião apareceu mais uma vez para mudar o rumo da prova. Dessa vez, Kaik e Solange tiveram que escolher entre dois pergaminhos. Solange levou a melhor e conseguiu pegar um dos pontos da Ametista para sua equipe, a Esmeralda.

A disputa foi acirrada, cheia de emoções e reviravoltas, mas a equipe Ametista ganhou a prova de equipes do ciclo e já garantiu vantagem contra a rival. Kaik, que levou o título de comandante da rodada, ganhou dois pedaços de mapa e dividiu entre Nakagima e Jaciara, como recompensa pela dedicação na prova, fofo! E claro, o explorador vai poder desfrutar da imunidade e de um quarto especial só para ele nesse ciclo. Mais que merecido, não é?!