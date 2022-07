Quase quatro meses após acidente, Rodrigo Mussi volta ao Estádio do Morumbi

24/07/2022 | 12:10



Melhor do que nunca! Em março, Rodrigo Mussi se envolveu em um acidente de carro e teve que passar por diversas cirurgias. Depois de quatro meses do ocorrido, e depois de muita fisioterapia e reabilitação, o ex-BBB está bem melhor. Por conta disso, Rodrigo aproveitou para prestigiar um jogo do São Paulo, que aconteceu no Estádio do Morumbi, em São Paulo.

O ex-brother usou suas redes para compartilhar com os seguidores todo amor que ele estava recebendo dos fãs. Ele ainda publicou um vídeo conhecendo uma garota que está lutando contra o câncer.

Era para ser o meu retorno ao estádio, depois de pouco mais de três meses do meu último jogo. Porém, algo me marcou demais hoje. Essa é Julia que está lutando contra o câncer nos seus 15 anos de idade, atravessou o estádio para tirar uma foto comigo. Ela talvez não tenha noção de como me arrepiou dos pés a cabeça. Somos abençoados para abençoar, mas ela me abençoou muito mais, obrigado, escreveu.

Além de tirar fotos com seus seguidores, Mussi também posou para uma fotografia com Rafinha, um dos jogadores do time. A foto foi compartilhada na conta oficial do clube.

Olha só que presença iluminada! Pela primeira vez após o acidente de carro, o são-paulino Rodrigo Mussi retorna ao Morumbi e recebe de perto o carinho dos atletas. Você é um vencedor, Rodrigo!

Vale lembrar que no dia do acidente, Rodrigo estava voltando do estádio após um jogo quando o motorista bateu contra um caminhão, após dormir no volante.