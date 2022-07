Após diagnóstico de afasia, Bruce Willis aparece dançando com filha

23/07/2022 | 14:10



Fofuras! Como você acompanhou, Bruce Willis foi diagnosticado com afasia. Esse distúrbio tem como característica principal comprometer a capacidade de se expressar e compreender, afetando diversas habilidades cognitivas. Apesar do diagnóstico e de sua aposentadoria, o ator ainda segue muito bem.

Na última sexta-feira, dia 22, a esposa de Bruce, Emma Heming Willis, compartilhou um vídeo raro do eterno John McClane de Duro de Matar. No vídeo, Willis está dançando com Mabel, sua filha de 10 anos de idade, e a primogênita de seu segundo casamento.

Entrando no fim de semana com tudo. Graças a Deus, é sexta! Boa sexta, escreveu.