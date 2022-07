Na prova de eliminação do Masterchef Brasil, participantes precisam preparar pratos usando piranha como ingrediente principal!

20/07/2022 | 01:11



No último programa do Masterchef Brasil, Fernanda venceu as provas de repescagem e voltou para o time de participantes da edição. No programa desta terça-feira, dia 19, o primeiro desafio envolveu cupcakes!

A prova, apesar de parecer fofa e inofensiva, de repente ficou difícil: divididos em duas equipes, os participantes teriam que fazer 150 cupcakes no total, sendo 75 de cada sabor. Além disso, era preciso usar um licor de creme irlandês em um dos cupcakes, podendo ser na massa, no recheio ou na cobertura.

E não parou por aí! Os cupcakes tinham que ser todos embalados para serem dados de presente para fãs do Masterchef! Tudo isso em duas horas e meia.

Fernanda ganhou a chance de ser capitã de um dos times, e escolheu a cor vermelha. Além disso, ela pôde escolher o capitão do outro time, e deixou a função para Rafael, brincando sobre ele ter dito que perdeu todas as provas de equipe.

A divisão das equipes foi a seguinte:

Equipe vermelha: Fernanda, Jason, Renato e Edileide.

Equipe azul: Rafael, Fernando, Lays e Paraskevi.

Com as escolhas, Melina acabou sobrando, e como os times estavam com a quantidade de pessoas igual, ela pôde escolher para onde iria, e foi para o time azul.

A disputa foi uma correria só! Desde o começo os participantes da equipe azul tiveram dificuldades para se entender e faltando poucos minutos para o fim, Rafael se deu conta de eles haviam feito a contagem errada e estavam faltando três cupcakes! Além disso, eles ainda tinham muita coisa para embalar e o relógio não estava tornando as coisas fáceis. A equipe vermelha também teve problemas na reta final para conseguir embalar todos os cupcakes.

Apesar disso, os jurados, ao provar, acharam os cupcakes das duas equipes muito bons e parabenizaram a todos. Em seguida, a produção contou todos os cupcakes que foram entregues e a equipe vermelha entregou os 150, enquanto a azul deixou de entregar 22 cupcakes. Os jurados então tiveram que decidir o vencedor, e mesmo com a equipe azul tendo ido muito bem na criatividade e no sabor, a equipe vermelha, que entregou tanto sabor quanto a quantidade necessária, levou a melhor.

Prova de eliminação

Logo antes da prova ser revelada, Erick Jacquin disse que os participantes precisam se dedicar muito, porque a essa altura, nada seria perdoado. O tema da prova era piranha!

Os participantes podiam ir pelo caminho que quisessem usando o peixe, que não é fácil de ser preparado. O desafio já começou para todos logo no início, quando tiveram que limpar o peixe, pois ele contém muitos espinhos grossos e é magro em relação a carne. Cada um fez um prato completamente diferente do outro, e quando os jurados foram provar, eles realmente não pegaram leve nas críticas.

No fim, os melhores pratos foram de Lays e Rafael, e o melhor de todos foi o de Lays. Fernando e Melina não agradaram e deixaram a desejar, mas conseguiram se livrar da eliminação. Já Paraskevi não teve a mesma sorte, e acabou sendo a eliminada da semana.

E aí, o que você achou das provas e do resultado?