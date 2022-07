Adryana e Albert estão na final do Power Couple 6 e D.R. com os outros três casais é iniciada! Saiba tudo sobre a Semana Power!

12/07/2022 | 01:10



E vamos de Semana Power no Power Couple Brasil! Nesta segunda-feira, dia 11, foi definido o primeiro finalista da edição, enquanto os outros três casais foram parar na D.R.

A decisão foi feita através de uma prova feita em quatro etapas, cada uma representando um elemento da natureza: ar, fogo, água e terra, e venciam os dois melhores casais de cada uma delas.

O desafio

Ar: Os casais tinham que trabalhar com seus parceiros, levando bolinhas por um circuito usando um secador. O homem precisava levar até a esposa, passar para ela e ela precisava voltar, colocando-a em um cone. Os casais que completassem todos os cones primeiro, venceriam, e estes foram Albert e Adryana e Luana e Hadad.

Fogo: Os casais precisavam, revezando, quebrar vidros com uma bola que revelaria o número do baú a ser aberto. Eles então tinham que pegar um molho de chaves e tentar ir abrindo o baú, que dentro continha um isqueiro para queimar uma série de bandeiras. Nesta rodada, quem venceu foi Luana e Hadad e Karol e Mussunzinho.

Água: Neste desafio eles tinham que transportar água através de um circuito em que ao final, havia um cano que deveria ser enchido. Mas para dificultar, a pessoa que transportou a água fez tudo vendada, enquanto era guiada pelo seu parceiro. Os dois casais que enchessem seus canos primeiro e conseguissem pegar a bolinha que tinha dentro, tinham que abrir uma torneira e assim venceriam. Quem levou a melhor foram Adryana e Albert e Karol e Mussunzinho.

Terra: De frente um para o outro, os casais deveriam usar a pressão das mãos para segurar blocos entre eles e ficar indo e voltando para acrescentar novos blocos. Após colocar todos os necessários, eles tinham que apertar um tempo e segurar tudo por 30 segundos. Assim como na prova anterior, quem venceu foram Adryana e Albert e Karol e Mussunzinho.

Brenda e Matheus ficaram bem abalados por não terem vencido nada, e Brenda foi para o quarto chorar ao final do desafio.

Decisão ao vivo

A decisão de quanto cada prova valeria foi feita com a ajuda dos casais. Por meio de um sorteio feito por Adriane Galisteu, cada casal precisaria pegar uma das bolinhas coloridas e colocá-la em um dos elementos, sem saber a pontuação de cada cor. O pessoal de casa, porém, sabia a pontuação de cada uma delas, que era:

Rosa: 300 pontos;

Preta 250 pontos;

Verde 200 pontos;

Branca 150 pontos.

Luana e Hadad pegaram a bolinha branca e a colocaram no elemento fogo. Depois, Karol e Mussunzinho pegaram a bolinha preta e a colocaram no elemento terra. Adryana e Albert colocaram a bolinha verde no elemento ar, e Brenda e Matheus encerraram colocando a bolinha rosa no elemento água.

Resultado final

Como já era de se esperar, Brenda e Matheus ficaram em último lugar, afinal, não venceram nenhuma prova. O casal foi direto para a D.R., mas antes ganharam um presentinho do Guardião da Ilha Record, o próximo reality da emissora que começa na próxima segunda-feira, dia 18. O Guardião deixou um presente para cada casal, trancados em baús que formavam a palavra ilha. Brenda e Matheus abriram o baú com letra A e ganharam cinco mil reais!

Luana e Hadad ficaram em terceiro lugar, abriram o baú de letra H e ganharam dez mil reais.

Em seguida, foi hora de saber quem era o primeiro casal na final no Power Couple! Com a maior pontuação, Adryana e Albert estão na final! Além disso, o casal levou o prêmio de 30 mil reais!

Karol e Mussunzinho ocuparam o terceiro banquinho da D.R., e ganharam 20 mil reais!

A eliminação desta D.R. acontece nesta terça-feira, dia 12. Não dá para perder, hein?