Kim Kardashian janta com máscara cobrindo o rosto e a web zomba: Nova tática para dieta

07/07/2022 | 11:11



Tinha que ser uma Kardashian! A mais famosa do clã Kardashian-Jenner, Kim Kardashian, virou motivo de piadas na internet mais uma vez por sua escolha de roupa. A socialite compartilhou o look pelas redes sociais e os seguidores começaram a zombar o acessório que acompanhava o vestido.

Como você já viu, Kim Kardashian desfilou pela Balenciaga em Paris, para a Semana de Moda, mas a influencer chocou a web ao aparecer no jantar de comemoração do evento com um conjunto inusitado. A ex-esposa de Kanye West apareceu com um vestido preto todo brilhante e uma máscara escura, ou melhor, um capacete que cobria todo o seu rosto.

Os cliques foram compartilhados por ela mesma em seu Instagram, e como era de se esperar, os fãs começaram a fazer milhares de comentários sobre o look.

Como você jantou com a máscara, Kim?, perguntou um seguidor.

Ela segura o garfo e ingere pedacinhos pequenos pela respiração, brincou outra sobre a foto que a influencer aparece segurando o objeto próximo a máscara.

O jornal britânico Daily Mail também não perdeu a oportunidade de surfar nessa onda de piadinhas e disse que a escolha de roupa é a nova técnica para dieta da Kim.