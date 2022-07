Michelle Pfeiffer compartilha foto com as irmãs no 4 de julho: 'Sorte a minha'

06/07/2022 | 17:37



Michelle Pfeiffer compartilhou com seus seguidores no Instagram uma imagem de sua comemoração do feriado de 4 de julho nos Estados Unidos. A data celebra o Dia da Independência no país.

A atriz publicou uma foto em que aparece sem maquiagem ao lado de suas irmãs, Dedee e Lori. "Não tem jeito melhor de passar o 4 de julho do que com as minhas duas lindas e brilhantes irmãs. Sorte a minha", escreveu.

Dedee Pfeiffer, que também é atriz, postou a mesma imagem em seu perfil com a legenda: "Feliz 4º das irmãs Pfeiffer". Nos comentários das publicaçãoes, Michelle e as irmãs receberam elogios dos fãs. "Como vocês são lindas", disse um internauta. "Rainha", brincou outro.

Michelle Pfeiffer ganhou destaque em filmes como Scarface (1983), ao lado de Al Pacino, e como a Mulher-Gato em Batman: O Retorno (1992). Indicada a três Oscars, a atriz deve retornar em Homem Formiga 3 como Janet Van Dyne, a Vespa original.