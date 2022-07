FAB intercepta no MS aeronave com 500 quilos de cocaína

03/07/2022 | 21:57



A Força Aérea Brasileira (FAB) interceptou, por volta das 12h3O deste domingo (3), no Estado do Mato Grosso do Sul, uma aeronave de pequeno porte que transportava 500 quilos de drogas. Segundo o comunicado divulgado pela FAB, o avião entrou no espaço aéreo brasileiro sem autorização e foi classificado mo suspeito Dois caças A-29 Super Tucano da FAB foram empregados na missão, realizada em conjunto com a Polícia Federal (PF)

Os agentes tentaram contato com o piloto, mas não obtiveram nenhuma informação dele. O avião, sem contato com o controle, descumpriu todas as medidas de policiamento realizadas, mostrando-se hostil. Como ele não obedeceu a nenhuma das ordens, os militares efetuaram então um tiro de detenção, que tem objetivo de atingir o alvo.

Após a execução do tiro de detenção, a aeronave, que não tinha plano de voo e entrou no espaço aéreo do Brasil pela fronteira do Mato Grosso do Sul, fez pouso forçado no Estado de São Paulo, entre as cidades de Jales e Pontalinda.

Ainda de acordo com a FAB, duas pessoas fugiram do local do pouso forçado antes da chegada dos policiais e na aeronave foram encontrados cerca de 500 quilos de pasta-base de cocaína.