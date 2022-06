Príncipe Charles escreve quase três mil cartas por ano: É tudo uma questão de ouvir

30/06/2022 | 14:11



Príncipe Charles teria sido chamado pela esposa, Camilla, duquesa da Cornualha, de workaholic - palavra em inglês para designar um pessoa viciada em trabalho - por ficar em sua mesa de escritório até tarde da noite. Segundo informações da revista People, o monarca é tão dedicado que chega a escrever mais de duas mil e 400 cartas por ano, ou seja, quase sete por dia.

Um relatório financeiro anual da realeza teria revelado que o monarca de 73 anos de idade é um prolífico escritor de cartas e muitas delas são feitas diretamente para membros do público. Charles supostamente recebe dezenas de milhares de correspondências de cidadãos do Reino Unido por ano. O que eles não esperavam é que o herdeiro do trono do Reino Unido lê uma grande quantidade delas. Apesar de muitas de suas respostas fazerem parte dos negócios oficiais de Estado, ele também coloca um carinho especial nas mensagens de seus admiradores.

Uma fonte real contou à revista ser comovente como as cartas do público podem chamar a atenção do Príncipe devido ao que eles estavam dizendo ou do tipo de questões que estavam levantando.

- Muitas vezes, quando o público escreve para ele, pode se surpreender ao ver em seu capacho uma carta pessoal do herdeiro do trono. É tudo uma questão de ouvir. Ele diz que só aprendemos quando ouvimos e quando o público escreve para ele, que é uma forma de ouvir ativamente. Ele realmente leva os pensamentos e comentários a bordo e aprende com eles.