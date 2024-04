A Grande Conquista 2: veja quem são os 10 participantes eliminados do reality

Dez vileiros foram eliminados de A Grande Conquista 2, reality show da Record, na quinta-feira, 25, após receberem o menor número de votos através do site do R7. Confira, abaixo, quem são os eliminados desta edição e as porcentagens de votos que cada um recebeu.

Luiza Aragão

Luiza Aragão recebeu 2.86% dos votos. Ela tem 36 anos, é natural de Brasília, mora no Rio de Janeiro, e trabalha com comunicação e modelagem.

Billy Santana

Billy Santana, que obteve 2.64% dos votos, tem 23 anos, é natural de Santos, e atualmente cursa Gestão de Empresas, Pessoas e Negócios. Ele também participa do Coral Municipal de Santos e lidera uma banda.

Ratinho

Ratinho, com 2.48% dos votos, é um motociclista de 46 anos, natural de São Paulo. Ele é conhecido por suas tatuagens que refletem sua paixão pelo Corinthians.

Kadu Rodrigues

Com 2.34% dos votos, Kadu Rodrigues, de 35 anos e natural de Guarulhos, é empresário nos segmentos de eventos e estética.

Vini Sassone

Vini Sassone, recebendo 2.33% dos votos, é formado em Educação Física e Nutrição. Com 39 anos, ele é natural do Rio de Janeiro e atua como professor e nutricionista.

Sandrão

Sandrão, com 2.31% dos votos, tem 30 anos e é de Katuete, Paraguai. Ele é pedreiro, se especializou em instalação de porcelanato e cria conteúdo de vídeo nas obras.

Marcus Cowboy

Marcus Cowboy, que alcançou 1.81% dos votos, tem 24 anos e é de Trindade. Ele dirige uma empresa de locação de equipamentos para construção civil.

Jo Werner

Jo Werner, com 1.16% dos votos, é estudante de Medicina em Ciudad Del Este e tem 26 anos. Natural de Não-Me-Toque, no Rio Grande do Sul, ele já participou de uma minissérie na Argentina.

Fran Sabino

Fran Sabino, que obteve 0.81% dos votos, é de Patos e tem 33 anos. Ela teve uma infância desafiadora e hoje vive em São Paulo com seus dois filhos.

Flavinha Cheirosa

Flavinha Cheirosa, com apenas 0.45% dos votos, começou sua carreira como cantora infantil e agora é apresentadora de um canal no YouTube. Ela tem 45 anos e é de São Paulo.

A Grande Conquista 2 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, com conteúdos extras e transmissão ao vivo disponíveis para assinantes do PlayPlus.