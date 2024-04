Vivi Wanderley teria deixado de seguir Marina Sena após saber do suposto romance da cantora com Juliano Floss

Tinha mais de um casal na foto? O clique em que João Guilherme e Bruna Marquezine aparecem juntos em um encontro descontraído com amigos também conta com a presença de Marina Sena e Juliano Floss, que estão enfrentando boatos de romance.

Uma fonte informou ao jornal Extra que a cantora e o dançarino estariam juntos, o que explicaria o motivo de Vivi Wanderley ter deixado de seguir Marina no Instagram. Segundo o veículo, a influenciadora supostamente deu unfollow após tomar conhecimento do envolvimento da dona do hit Por Supuesto com seu ex-namorado, com quem terminou o relacionamento em 2023.

Juliano e Marina teriam se conhecido em junho de 2023, quando viajaram à Grécia com Anitta. Vivi ainda estava namorando o dançarino e também estava no grupo, assim como Juliette, Jade Picon e Duda Beat.