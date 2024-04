Adriano Imperador nega ter participado de ménage com Gracyanne Barbosa e Belo: - Tudo mentira

Adriano Imperador provou que não fica calado diante de boatos envolvendo seu nome e decidiu se pronunciar sobre as especulações de que ele teria participado de um ménage à trois [ relação sexual a três] com Gracyanne Barbosa e Belo, que enfrentam uma conturbada separação.

O ex-jogador de futebol compartilhou um vídeo nas redes sociais negando o ocorrido e esclarecendo que nunca saiu ou se envolveu com a influenciadora.

Mais uma vez essa polêmica que estão inventando sobre mim. Sobre o Belo, Gracyanne e eu. Nem sei o que é esse negócio de ménage que estão falando. Tenho o maior respeito pelo Belo. Nunca saí com a Gracyanne. Eu ia deixar quieto, mas como vocês sabem, quando bota o nome do Adriano, vira bola de neve. Como isso não está parando, vou deixar bem claro aqui.

Em seguida, revelou que vai tomar medidas legais.

- Isso não existe. Nunca fiz isso na minha vida, realmente nunca aconteceu. Estou aqui na minha, não estou mexendo com ninguém. Sempre, quando menos espero, inventam essas coisas de mim. Isso é tudo mentira.

Mensagem de parabéns

Na última quinta-feira, dia 25, Gracyanne Barbosa usou as redes sociais para parabenizar o seu atual personal trainer Hugo Tisk pelo seu aniversário. O profissional acompanha a influenciadora nos treinos e já chegou a ser bombardeado por ataques após internautas o confundirem com Gilson de Oliveira, homem com quem a famosa viveu um romance e é tido como o suposto pivô do fim do casamento dela.

Nos Stories do Instagram, a famosa compartilhou um registro ao lado de Hugo e escreveu:

Parabéns, Hugo. Que a felicidade acompanhe sempre você, não só hoje, mas todos os dias da sua vida! Peço a Deus que continue te abençoando e ilumine seus caminhos. Tamo junto.

Agradecendo o carinho, o personal respondeu:

Obrigado amiga.