Zé Neto volta aos palcos após problemas de saúde

30/06/2022 | 14:11



Nesta quinta-feira, dia 30, em seu perfil oficial a dupla sertaneja Zé Neto e Cristiano anunciou o retorno de Zé Neto aos palcos. Após se afastar dos shows por uma série de problemas de saúde ocorridos seguidamente, o cantor fará a primeira apresentação da volta aos palcos na noite desta quinta-feira, dia 30, para um show em Mineiros, GO, segundo informações dadas pela assessoria da dupla.

O músico fraturou três costelas no começo de junho e depois teve uma crise de tosse que o impedia de voltar a fazer shows. Em seus Stories do Instagram o cantor postou vídeos em que anunciava que estava recuperado para cumprir com sua agenda de apresentações e agradeceu aos fãs que torceram por ele:

- Trago notícias ótimas para vocês. Estou de volta. Graças a Deus, Nossa Senhora Aparecida e às pessoas que rezaram. Queria agradecer, mais uma vez, ao doutor Paulo Espada.

Durante a ausência de sua dupla, o cantor Cristiano fez as apresentações sozinho para manter os eventos já marcados.