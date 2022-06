Segundona do Paulista define hoje os últimos classificados

Francisco Lacerda

Diário do Grande ABC



24/06/2022 | 23:59



O Campeonato Paulista da Segundona, relativo à quarta e última divisão do futebol paulista, define hoje os últimos classificados na décima e última rodada da competição. Representando o Grande ABC, o Mauá FC já está garantido na próxima fase. O time da região tem 18 pontos no Grupo 6, soma cinco vitórias, três empates e apenas uma derrota, e vem de revés na etapa passada para o Caieiras, vice-líder, com 16, no Estádio Pedro Benedetti, por 2 a 0. Amanhã o Índio encara o Ska Brasil – de Santana de Parnaíba, presidido pelo ex-jogador e campeão mundial Edmílson –, terceiro colocado, 14, em casa. Outra equipe da cidade, o Mauaense está em quinto, com dez. Jabaquara, 14, em quarto; Ecus, menos dois pontos, em sexto, são outras agremiações da chave.



São ao todo 36 times, divididos em seis grupos de seis equipes cada. Os dois melhores de cada chave avançam, assim como os quatro melhores terceiros colocados gerais, totalizando 16. Junto com o Mauá há outras sete equipes qualificadas para a etapa seguinte do torneio. Catanduva, Inter de Bebedouro, Penapolense, Grêmio Prudente, Taquaritinga, Itapirense e Joseense.



No Grupo 1, Catanduva, 19 pontos, Inter de Bebedouro e Penapolense, ambos com 18, estão garantidos, já que o quarto colocado (Fernandópolis) tem apenas oito. América, sete, em quinto; e Andradina, seis, em sexto, completam a chave.



Grêmio Prudente, 21, é o único confirmado no Grupo 2. Osvaldo Cruz, 14, Vocem, 13, e Itararé, 12, ainda estão na briga. Assissense, oito, em quinto; e Santacruzense, um, em sexto, estão fora.



A mesma situação se repete no Grupo 3. O Taquaritinga, 21, está folgado na liderança. São-Carlense, 17; XV de Jaú, 15; e Francana, 13, ainda sonham. São Carlos (sete), em quinto, e Batatais (um), em sexto, já não têm mais chances de avançar.



O Itapirense, 23, disparou no Grupo 4 e garantiu a vaga. Rio Branco, 16, e Paulista, 15, estão bem próximos. O Amparo, com 12, respira por aparelhos. Independente de Limeira, em quinto, com oito, e União São João, em sexto, um, são os outros integrantes.



Por fim, o Grupo 5 tem o Joseense, 18, na ponta e garantido. Manthiqueira, 17, e Flamengo de Guarulhos, 16, estão com um pé lá. União Mogi, 13, continua no páreo. Guarulhos, dez, em quinto, e Atlético Mogi, um, em sexto, apenas cumprem tabela.



Na segunda fase da Segundona, os 16 clubes formam quatro grupos de quatro equipes, e de novo se enfrentando em turno e returno. Apenas os dois primeiros de cada chave avançam às quartas de final, em dois jogos no sistema mata-mata, com o time de melhor campanha geral jogando pelo empate no placar agregado. Os dois finalistas garantem vaga na Série A-3 do Campeonato Paulista em 2023.



Jé, da Itapirense, já marcou dez vezes e é o artilheiro da competição. O Atlético de Mogi, na Região Metropolitana de São Paulo, foi goleado por 6 a 0 pelo Manthiqueira na última rodada, acumula cinco anos sem vencer, 56 partidas consecutivas sem vitória, com 53 derrotas e três empates, fez apenas 24 gols nesse período, levou 221 e tornou-se o ‘pior time do mundo’, suplantando o Íbis Sport Club, do Pernambuco, que carregava a pecha desde 1980, quando havia sido derrotado 55 vezes seguidamente e cuja mascote é a Derrotinha, um pássaro-preto.