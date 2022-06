Emocionada, Guta Stresser agradece mensagens de carinho após revelar esclerose múltipla

21/06/2022 | 08:10



Guta Stresser é só gratidão! Após revelar que foi diagnosticada com esclerose múltipla, a atriz recebeu inúmeras mensagens de carinho dos fãs, família e amigos. Muito emocionada com a repercussão, Guta usou as suas redes sociais para se pronunciar e agradecer o apoio de todos.

- Agora que estou um pouco mais conseguindo me controlar, essa emoção, de recebi tanto carinho, queria agradecer muito. Estou fazendo esses stories para agradecer pela enxurrada de carinho, não sei nem... já chorei tantas vezes hoje. Não achei apropriado gravar stories aos prantos, iniciou ela.

E, continuou:

- Agradecer a cada um de vocês, aos amigos, mais uma vez, que essa grande família que escolhi estar aqui encarnada neste tempo, meus amigos, meus amores, muito obrigada.

Na sequencia, ela contou que já completou um ano que foi diagnosticada com a doença:

- Um diagnóstico como esclerose múltipla, que é uma doença autoimune, que a princípio não tem cura, é muito assustador. Desde o diagnóstico, há um ano, fui muito acolhida, minha grande amiga Ana Beatriz Nogueira, diagnosticada já há uns 10 anos com EM [esclerose múltipla]. Hoje recebi mais mensagens de pessoas que têm EM, que se tratam de diversas formas.

Guta então encerrou:

- Esses stories são pra agradecer esse imenso carinho, essa enxurrada de carinho que recebi hoje, que me deixa muito emocionada e muito grata por cada um de vocês existirem na minha vida. Seja à distância, seja por aqui nas redes socais, seja no meu convívio diário, muito obrigada a cada um de vocês.