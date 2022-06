Camilla Parker-Bowles fala sobre casamento com príncipe Charles e vida fora dos holofotes

18/06/2022 | 16:11



Entrevista com a realeza! Neste sábado, dia 18, a Vogue britânica compartilhou a conversa que teve com Camilla Parker-Bowles. Além de posar com diversos looks diferentes e elegantes, a duquesa da Cornualha falou um pouco sobre sua vida - e seu casamento com o príncipe Charles. Ela revelou que depois de eventos, a dupla gosta de relaxar em silêncio:

- Sabe, quando vamos embora, o mais legal é que sentamos e lemos nossos livros em cantos diferentes da mesma sala.

Ela também contou que quando os dias são estressantes, eles gostam de sentar juntos, tomar uma xícara de chá e discutir o dia.

Camilla também aproveitou para falar sobre a vida nos holofotes e sua relação com os netos, frutos de seu antigo casamento. Segundo a duquesa, ela e a neta adoram competir em jogos de palavras.

- Fui examinada por tanto tempo que você só precisa encontrar uma maneira de viver com isso. Ninguém gosta de ser olhado o tempo todo e, você sabe, criticado. Mas acho que no final, eu meio que supero isso e continuo com isso. Você tem que seguir com a vida, disse ela sobre a reação negativa que teve do público.