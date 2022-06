Zé Felipe é atingido por sapato no rosto durante show

14/06/2022 | 08:10



Brota na minha casa, eu vou te dar... uma sapatada? Parece que o vapo vapo está diferente, hein. Durante o show no Rio de Janeiro, que rolou no último domingo, dia 12, Zé Felipe foi surpreendido com uma situação bem desagradável.

O marido de Virginia Fonseca foi atingido por um tênis no rosto, jogado por alguém da plateia, enquanto ele cantava um de seus hits.

O calçado acertou a lateral direita do pescoço e Zé não gostou nadinha. Parou de cantar e ficou olhando para a multidão como se não quisesse acreditar no que tinha acontecido.

Eita!